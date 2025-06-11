Ons altın yükselişe geçti! Dikkatler küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz kararında

Öte yandan dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik belirsizlikler ons altının en büyük tetikleyicilerinden biri. Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler gibi bölgesel çatışmalar veya küresel ticaretteki belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp altına sığınmasına neden oluyor. Altın, bu dönemlerde güvenli liman olma misyonunu yerine getirerek değerini koruyor, hatta artırabiliyor. Ekonomik durgunluk (resesyon) endişeleri de benzer şekilde altın talebini yukarı çekiyor.