Ons altın yükselişe geçti! Dikkatler küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz kararında
Ons altın, küresel piyasalardaki yükseliş trendini sürdürürken, yatırımcıların dikkati makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere çevrilmiş durumda. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Haziran’da açıklayacağı faiz kararı ve dünya genelindeki belirsizlikler, güvenli liman arayışı olan altının gelecekteki yönünü belirlemede kilit rol oynuyor. Peki, ons altını etkileyen faktörler neler?
ONS ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1-) Dolar ve faiz oranlarının etkisi
Ons altın, küresel piyasada ABD doları cinsinden fiyatlandığı için doların gücüyle ters orantılı bir ilişki içindedir. Dolar endeksi yükseldiğinde, altının diğer para birimleri karşısındaki maliyeti artarak talebi düşürebilir. Ekonomistler, Fed'in olası faiz artırımlarının doları güçlendirebileceği ve bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü faiz getirisi sunmayan bir varlık olan altın, faizlerin yükseldiği ortamlarda faiz getiren diğer yatırım araçlarına kıyasla cazibesini yitirebiliyor.
Ancak, Fed'in faiz artırım döngüsünü tamamladığına dair sinyaller veya olası bir faiz indirimi beklentisi, altın için potansiyel bir yükseliş alanı yaratabilir. Çünkü düşük faiz oranları ve genişletici para politikaları, genellikle doları zayıflatırken, enflasyon beklentilerini artırarak altının enflasyona karşı bir koruma aracı olarak öne çıkmasını sağlıyor.
2-) Enflasyon ve jeopolitik riskler
Altın, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Paranın satın alma gücünün azaldığı bu dönemlerde, yatırımcılar birikimlerinin değerini korumak amacıyla altına yöneliyor. Küresel enflasyonist baskılar devam ettikçe de, altının bu özelliği fiyatları desteklemeyi sürdürecektir.
Öte yandan dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik belirsizlikler ons altının en büyük tetikleyicilerinden biri. Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler gibi bölgesel çatışmalar veya küresel ticaretteki belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp altına sığınmasına neden oluyor. Altın, bu dönemlerde güvenli liman olma misyonunu yerine getirerek değerini koruyor, hatta artırabiliyor. Ekonomik durgunluk (resesyon) endişeleri de benzer şekilde altın talebini yukarı çekiyor.