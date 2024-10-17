Onur karta özel deterjan, şampuan ve sıvı sabunlarda büyük fırsat (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)
Onur, Onur karta özel bulaşık deterjanı, şampuan ve sıvı sabunlarda büyük indirim fırsatı sunuyor. Bu fırsatı kaçırmayın. İşte, Onur karta özel bulaşık deterjanı, şampuan ve sıvı sabun fiyatları…
PRİL BULAŞIK DETERJANI 4 KG
Raf fiyatı: 165 TL
Onur karta özel fiyatı: 120 TL
1 | 7
JOHNSON’S ŞAMPUAN 750 ML - 200 ML
Raf fiyatı: 159 TL
Onur karta özel fiyatı: 115 TL
2 | 7
ELİDOR ŞAMPUAN ANINDA ONARICI BAKIM 400 ML
Raf fiyatı: 114 TL
Onur karta özel fiyatı: 79 TL
3 | 7
BIOBLAS ŞAMPUAN 500 ML
Raf fiyatı: 135 TL
Onur karta özel fiyat: 100 TL
4 | 7