Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)
Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)
Onur'da, Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde 31 Aralık'a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli gıda ve temizlik ürünleri fiyat listesi...
ONUR BEREKET FASULYE 1 KG
Fiyat: 69,99 TL
1 | 28
ONUR BEREKET PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG
Fiyat: 64 TL
2 | 28
ONUR BEREKET PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 114,50 TL
3 | 28
ONUR BEREKET BALDO PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 69,90 TL
4 | 28
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