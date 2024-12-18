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  4. Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)

Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)

Onur'da, Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde 31 Aralık'a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli gıda ve temizlik ürünleri fiyat listesi...

Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 1

ONUR BEREKET FASULYE 1 KG

Fiyat: 69,99 TL

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Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 2

ONUR BEREKET PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG

Fiyat: 64 TL

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Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 3

ONUR BEREKET PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 114,50 TL

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Onur'da bakliyat, gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 4

ONUR BEREKET BALDO PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 69,90 TL

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