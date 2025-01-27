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  4. Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT)

Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT)

Onur'da, Onur karta özel ayçiçek yağından süte, pirinçten una, çaydan toz şekere, çamaşır deterjanından bulaşık deterjanına birçok gıda ve temizlik ürününde 5 Şubat tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur karta özel indirimli ürünler...

Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT) - Sayfa 1

ERİKLİ SU 5 LT

Fiyat: 42 TL

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Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT) - Sayfa 2

BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 299 TL

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Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT) - Sayfa 3

SÜTAŞ 2,5 YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 33 TL

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Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT) - Sayfa 4

TAMEK DOMATES SALÇASI 830 GR

Fiyat: 35 TL

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