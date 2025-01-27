Onur'da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirim fırsatı (SON TARİH 5 ŞUBAT)

Onur'da, Onur karta özel ayçiçek yağından süte, pirinçten una, çaydan toz şekere, çamaşır deterjanından bulaşık deterjanına birçok gıda ve temizlik ürününde 5 Şubat tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur karta özel indirimli ürünler...
ERİKLİ SU 5 LT
Fiyat: 42 TL
1 | 20
BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 299 TL
2 | 20
SÜTAŞ 2,5 YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 33 TL
3 | 20
TAMEK DOMATES SALÇASI 830 GR
Fiyat: 35 TL
4 | 20
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