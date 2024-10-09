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  4. Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)

Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)

Onur, Onur kartı olanlara özel; kaşar peynirinden zeytinyağına, çaydan toz şekere kadar pek çok gıda ürününde indirim imkanı sunuyor. Peki, Onur’da hangi marka ürünler indirimde? Fiyatlar ne kadar? İşte, Onur indirimli fiyatlar…

Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 1

İÇİM TAZE KAŞAR PEYNİRİ 600 GR

RAF FİYATI: 179 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 149 TL

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Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 2

İÇİM LABNE PEYNİR 3X180 GR

RAF FİYATI: 115 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 89,50 TL

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Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 3

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 GR

RAF FİYATI: 89,50 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 79,50 TL

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Onur’da kaşar peyniri ve zeytinyağında dev indirim! Bu fırsat kaçmaz (ONUR KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 4

YUDUM EGEMDEN RIVIERA 1 LT

RAF FİYATI: 325 TL

İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 249,90 TL

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