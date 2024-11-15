Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ)
Onur, Onur karta özel çaydan toz şekere, kaşar peynirinden tereyağına ve temizlik ürünlerine kadar birçok üründe büyük indirim yaptı. İşte, Onur gıda ve temizlik ürünleri indirimli fiyat listesi...
DOĞUŞ ÇAY SİYAH FİLİZ 1000 GR
Raf fiyatı: 165 TL
İndirimli fiyatı: 145 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 20 Kasım
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DOĞUŞ RİZE ÇAY 1000 GR
Raf fiyatı: 137,50 TL
İndirimli fiyatı: 110 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 30 Kasım
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BALKÜPÜ TOZ ŞEKER 5 KG
Raf fiyatı: 199 TL
İndirimli fiyatı: 179 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 20 Kasım
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