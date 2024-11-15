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  4. Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ)

Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ)

Onur, Onur karta özel çaydan toz şekere, kaşar peynirinden tereyağına ve temizlik ürünlerine kadar birçok üründe büyük indirim yaptı. İşte, Onur gıda ve temizlik ürünleri indirimli fiyat listesi...

Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 1

DOĞUŞ ÇAY SİYAH FİLİZ 1000 GR

Raf fiyatı: 165 TL

İndirimli fiyatı: 145 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 20 Kasım

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Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 2

DOĞUŞ RİZE ÇAY 1000 GR

Raf fiyatı: 137,50 TL

İndirimli fiyatı: 110 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 30 Kasım

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Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 3

BALKÜPÜ TOZ ŞEKER 5 KG

Raf fiyatı: 199 TL

İndirimli fiyatı: 179 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 20 Kasım

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Onur'da Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim (ONUR KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 4

SÜTAŞ TAZE KAŞAR 600 GR

Raf fiyatı: 179,50 TL

İndirimli fiyatı: 145 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 30 Kasım

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