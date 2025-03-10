Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART)
Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART)
Onur’da, Onur Kart’a özel yağdan salçaya, çaydan şekere, peynirden süte birçok üründe 19 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli ürünler fiyat listesi…
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 269,90 TL
1 | 20
SIRMA MISIR YAĞI 2 LT
Fiyat: 169,90 TL
2 | 20
YUDUM RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 LT
Fiyat: 224,90 TL
3 | 20
TAT DOMATES SALÇASI 710 GR
Fiyat: 48 TL
4 | 20
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