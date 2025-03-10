  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART)

Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART)

Onur’da, Onur Kart’a özel yağdan salçaya, çaydan şekere, peynirden süte birçok üründe 19 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli ürünler fiyat listesi…

Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART) - Sayfa 1

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 269,90 TL

1 | 20
Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART) - Sayfa 2

SIRMA MISIR YAĞI 2 LT

Fiyat: 169,90 TL

2 | 20
Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART) - Sayfa 3

YUDUM RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 LT

Fiyat: 224,90 TL

3 | 20
Onur’da Ramazan’a özel dev indirim fırsatı (SON TARİH 19 MART) - Sayfa 4

TAT DOMATES SALÇASI 710 GR

Fiyat: 48 TL

4 | 20