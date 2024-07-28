OpenAI iflasın eşiğine mi geldi? 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor

Yapay zekaya akın eden ve ilk davranan şirketler son bir iki yıl içinde büyük kazançlar elde etti. Piyasa analistleri, bu şirketlerin gelir ve kârlarındaki büyümeyi, ürün ve hizmetlerinde teknolojiye erken yatırım yapmalarına bağlıyor.

Yatırım yaptıkları teknoloji ise bu işin öncülerinden olan OpenAI’ın geniş çapta hayatımıza soktuğu yapay zeka. Ancak görünüşe göre OpenAI, iflas ile yüz yüze olabilir.