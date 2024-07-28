OpenAI iflasın eşiğine mi geldi? 5 milyar dolarlık zarar bekleniyor
Yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI, 12 ay içinde devasa işletme maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine gelebilir. Firmayı bu yıl 5 milyar dolarlık zarar bekliyor.
Yapay zekaya akın eden ve ilk davranan şirketler son bir iki yıl içinde büyük kazançlar elde etti. Piyasa analistleri, bu şirketlerin gelir ve kârlarındaki büyümeyi, ürün ve hizmetlerinde teknolojiye erken yatırım yapmalarına bağlıyor.
Yatırım yaptıkları teknoloji ise bu işin öncülerinden olan OpenAI’ın geniş çapta hayatımıza soktuğu yapay zeka. Ancak görünüşe göre OpenAI, iflas ile yüz yüze olabilir.
OpenAI, ağırlıklı olarak Microsoft tarafından destekleniyor. Şimdiye kadar Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım buzdağının sadece görünen kısmı olarak tanımlanıyor.
Şirketin yapay zeka modelleri de Microsoft’un sunucularında çalışıyor. Daha önceki açıklamalara göre sadece ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak bile günde 700.000 dolara mal oluyor ve bu miktar, daha yetkin modellerle birlikte artıyor.
Bu bağlamda daha önce açıklanmamış finansal verilere dayanan bir rapora göre OpenAI, 2024 yılında 5 milyar dolar zarar edecek.