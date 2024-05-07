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Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu

Faiz oranları güncellenirken bankalar da mevduat oranlarında değişikliğe gitti. Peki 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu - Sayfa 1

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar sonrası bankalar müşterilerini arayarak ya da SMS göndererek mevduata çekmeye çalışıyor.

Peki karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?

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Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu - Sayfa 2

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:

ING

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

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Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu - Sayfa 3

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %50

Net Kazanç: 80.874,32 TL

Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

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Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu - Sayfa 4

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %52,46

Net Kazanç: 84.853,33 TL

Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL

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