Oranlar güncellendi: Mevduatta 2 milyon TL'nin getirisi uçtu
Faiz oranları güncellenirken bankalar da mevduat oranlarında değişikliğe gitti. Peki 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar sonrası bankalar müşterilerini arayarak ya da SMS göndererek mevduata çekmeye çalışıyor.
Peki karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:
ING
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %50
Net Kazanç: 80.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %52,46
Net Kazanç: 84.853,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL