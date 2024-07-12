Ordinal fayda nedir?
Bireylerin mal ve hizmet tüketmeleri sonucu elde ettikleri tatmin duygusuna fayda adı verilir. Faydanın ölçülüp, ölçülemeyeceği konusu hakkında ekonomistler kardinalist ve ordinalist olarak iki farklı ölçüm yöntemi geliştirmişlerdir. Peki, ordinal fayda nedir? Ordinal fayda analizinin varsayımları nelerdir? İşte detaylar…
Ordinal fayda nedir?
Ordinalist ekonomistler, kardinalist ekonomistlerin tersine faydanın ölçülemeyeceğini savunur. Ordinalistler; kardinal fayda yaklaşımının gerçeküstü varsayımları ekonomistler tarafından eleştirilmiş ve soyut olan fayda kavramının sayısal ölçümü düşüncesinin gerçek dışı olduğunu vurgulamışlardır. Bunun üzerine gerçeklere daha uygun olan ordinal fayda teorisini geliştirilmişlerdir.
Ordinalist ekonomistler
Önemli ordinalist ekonomistler arasında Edgeworth, Pareto, Antonelli, Clark ve Fisher gösterilebilir.
Ordinal fayda analizinin varsayımları
Fayda subjektiftir. Ölçülemez.
Mallar sağladıkları faydalar bakımından önem sırasına göre sıralanabilir.
Tüketicinin geliri ve malların fiyatları incelenen dönemde sabittir.
Tüketici rasyoneldir ve gelirinin tamamını harcar.
Ordinal fayda analizine göre tüketiciler üç aşamada dengeye ulaşmaktadırlar.
1)Farksızlık eğrileri
2)Bütçe doğrusu
3)Tüketici dengesi