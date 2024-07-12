Ordinal fayda nedir?

Ordinalist ekonomistler, kardinalist ekonomistlerin tersine faydanın ölçülemeyeceğini savunur. Ordinalistler; kardinal fayda yaklaşımının gerçeküstü varsayımları ekonomistler tarafından eleştirilmiş ve soyut olan fayda kavramının sayısal ölçümü düşüncesinin gerçek dışı olduğunu vurgulamışlardır. Bunun üzerine gerçeklere daha uygun olan ordinal fayda teorisini geliştirilmişlerdir.