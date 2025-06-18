Orta Doğu gerilimi gölgesinde FED faiz kararı: Piyasaların gözü Washington'da

FED'den faiz durağanlığı bekleniyor

Ekonomistler, ABD ekonomisinden gelen son verilerin ve enflasyon görünümünün, FED'in bu toplantıda politika faizini değiştirmemesi yönünde bir karar almasına neden olacağını belirtiyor. Bir süredir yüksek seyreden enflasyonla mücadele eden FED'in, sıkı para politikasını sürdürme eğiliminde olduğu gözleniyor. Ancak piyasalar, FED'in karar metninde ve Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda, yılın geri kalanına ilişkin faiz indirim sinyallerini veya ekonomik görünüme dair ipuçlarını arayacak.