Orta Doğu gerilimi gölgesinde FED faiz kararı: Piyasaların gözü Washington'da
Küresel piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasa genelinde faizlerin sabit tutulacağı beklentisi hakimken, gözler Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki tırmanan gerilime çevrilmiş durumda. Bölgedeki gelişmelerin, küresel enerji fiyatları ve risk algısı üzerinden FED'in gelecekteki para politikası adımlarını etkileme potansiyeli dikkat çekiyor.
FED'den faiz durağanlığı bekleniyor
Ekonomistler, ABD ekonomisinden gelen son verilerin ve enflasyon görünümünün, FED'in bu toplantıda politika faizini değiştirmemesi yönünde bir karar almasına neden olacağını belirtiyor. Bir süredir yüksek seyreden enflasyonla mücadele eden FED'in, sıkı para politikasını sürdürme eğiliminde olduğu gözleniyor. Ancak piyasalar, FED'in karar metninde ve Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda, yılın geri kalanına ilişkin faiz indirim sinyallerini veya ekonomik görünüme dair ipuçlarını arayacak.
Orta Doğu gerilimi enerji fiyatlarını tehdit ediyor
İsrail ve İran arasındaki tansiyon, son haftalarda giderek yükseldi. Bölgede olası bir geniş çaplı çatışma senaryosu, küresel enerji piyasalarında ciddi endişelere yol açıyor. Petrol arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler, Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden olabilir. Enerji fiyatlarındaki olası bir sıçrama, küresel enflasyon beklentilerini yeniden tetikleyerek, merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda daha temkinli davranmasına yol açabilir.
Ekonomistler, "Orta Doğu'daki herhangi bir istikrarsızlık, özellikle petrol fiyatları aracılığıyla küresel ekonomiyi derinden etkileyecektir. Eğer enerji maliyetleri artarsa, enflasyonla mücadele çok daha zorlu bir hal alabilir ve bu da FED'in faiz indirim takvimini ertelemesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulunuyor.
Güvenli limanlara talep artıyor
Jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınarak "güvenli liman" olarak görülen enstrümanlara yönelmesine neden oluyor. Altın ve ABD Doları, bu dönemlerde genellikle talep artışı görüyor. Doların güçlenmesi, ABD ihracatını olumsuz etkileyebilirken, enflasyonla mücadelede bir miktar yardımcı olabilir.