Orta Doğu'da yeni gerilim hattı: İsrail-Şam gerilimi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Türkiye için olası ekonomik sonuçlar

İsrail-Şam arasındaki gerilimin artması, Türkiye ekonomisi üzerinde çeşitli kanallardan etki yaratabilir.

1-) Enerji ve ticaret yolları üzerindeki etkiler

Orta Doğu, küresel enerji arzının kritik bir parçası ve önemli ticaret yollarının kavşağıdır. Bölgedeki herhangi bir çatışma, özellikle deniz taşımacılığı ve kara yolu ulaşımı üzerindeki güvenlik risklerini artırarak ticari mal akışında aksamalara ve maliyet artışlarına yol açabilir. Türkiye, enerji koridoru olma hedefiyle Irak ile Basra Körfezi'ni Akdeniz'e bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni demiryolu ve boru hattı projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu tür çatışmalar, bu stratejik projelerin güvenliğini ve fizibilitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki tansiyonun yükselmesi, dünya genelindeki petrol ve doğal gaz fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Türkiye, enerji ithalatçısı bir ülke olarak, bu fiyat artışlarından olumsuz etkilenecek ve enerji maliyetleri artacaktır. Ayrıca, Süveyş Kanalı'nda yaşanabilecek potansiyel aksamalar, Türkiye'nin uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu da tehlikeye atabilir, zira bu kanal Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki ticaretinde kritik bir geçiş noktasıdır.