Orta Vadeli Program (OVP) nedir?

Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. OVP, gerek kamu kesimi gerekse özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.