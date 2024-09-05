Orta Vadeli Program (OVP) nedir?
Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak. Peki, Orta Vadeli Program (OVP) nedir? OVP’nin içeriği ve kapsamı nedir? İşte, OVP’ye ilişkin detaylar…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni Orta Vadeli Programı (OVP), 5 Eylül Perşembe (bugün) açıklanacağını açıklamıştı. Peki, Orta Vadeli Program (OVP) nedir?
Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek politikaları ortaya koyan üç yıllık bir programdır.
Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. OVP, gerek kamu kesimi gerekse özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.
Orta Vadeli Program’ın (OVP) içeriği ve kapsamı nedir?
Orta vadeli program;
Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.