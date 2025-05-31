Örtük oynaklık nedir? Örtük oynaklık ile gerçekleşen oynaklık arasındaki fark!
Örtük oynaklık (implied volatility), finansal piyasalarda, özellikle opsiyon piyasalarında kullanılan önemli bir kavramdır. Temel olarak, bir opsiyon sözleşmesinin fiyatından türetilen ve piyasanın gelecekteki oynaklık beklentisini yansıtan bir ölçüdür.
Örtük oynaklık nedir?
Örtük oynaklık, bir varlığın gelecekteki fiyat dalgalanmalarının piyasa tarafından tahmin edilen düzeyini gösterir. Opsiyon fiyatları, gelecekteki oynaklık beklentilerini içerir. Bu nedenle, opsiyon fiyatlarından geriye doğru hesaplanarak örtük oynaklık elde edilir. Örtük oynaklık, piyasa katılımcılarının gelecekteki risk algısını ve belirsizlik düzeyini yansıtır.
Örtük oynaklığın önemi nedir?
1-) Risk değerlendirmesi
Yatırımcılar, örtük oynaklığı kullanarak bir varlığın gelecekteki potansiyel riskini değerlendirebilirler. Yüksek örtük oynaklık, piyasanın daha büyük fiyat dalgalanmaları beklediğini ve dolayısıyla daha yüksek risk algıladığını gösterir.
2-) Opsiyon fiyatlaması
Örtük oynaklık, opsiyon fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Opsiyon fiyatları, örtük oynaklık arttıkça genellikle yükselir.