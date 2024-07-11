Oteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti: Müşteriler fiyat farkını isteyebilir

Erken rezervasyon döneminde ‘yüzde 40’a varan indirim’ vaadiyle oda satan bazı oteller yüksek sezonda indirim yapmaya başladı. Bir misafir, bayramdan önce 55 bin lira ödediği otelin 49 bin liraya düştüğünü görünce itiraz edip aradaki farkı geri aldı. Sonrasında otel bir indirim daha yapınca müşteri itirazını tekrarladı ve oluşan yeni farkı da otelden tahsil etti.