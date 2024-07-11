Oteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti: Müşteriler fiyat farkını isteyebilir
Otellerde doluluk oranları istenilen seviyede olmayınca son dakika satışlarında indirime gidildi. Bazı oteller erken rezervasyon fiyatlarının da altına düştü. Turizmciler, “Yapılan indirimin erken rezervasyon fiyatlarının altında olmaması gerekiyor. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemli” derken tatilciler aradaki farkı geri alabiliyor.
Erken rezervasyon döneminde ‘yüzde 40’a varan indirim’ vaadiyle oda satan bazı oteller yüksek sezonda indirim yapmaya başladı. Bir misafir, bayramdan önce 55 bin lira ödediği otelin 49 bin liraya düştüğünü görünce itiraz edip aradaki farkı geri aldı. Sonrasında otel bir indirim daha yapınca müşteri itirazını tekrarladı ve oluşan yeni farkı da otelden tahsil etti.
Peki bu durum neden yaşandı? Turizmcilere göre bu durum işini düzgün yapmayan işletmelerden kaynaklanıyor. Fiyatlarını yükselten işletmeler, işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların da altına iniyor.
Ancak sektör temsilcileri oluşan tabloyu, “Yapılan indirimin erken rezervasyon fiyatlarının altında olmaması gerekiyor” sözleriyle yorumladı.
TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, “Otelin yaptığı indirim erken rezervasyon fiyatlarının altında olmamalı ancak her işte olduğu gibi burda da kötü örnekler karşımıza çıkıyor. Erken rezervasyon indirimleri yüzde 30-40 arasındadır. Son dakika satışlarında işini düzgün yapan oteller bu indirimin altına inmezler, en kötü, erken rezervasyonda verdiği indirimleri sunar. Müşteriyi erken rezervasyondan kaçırmamamız gerekiyor” dedi.
Sektörde bu tür örneklerin seyrek olduğunu vurgulayan Kuk, “Ancak bazı işletmeler işini yanlış yaptığında bu durum bütün turizm sektörüne yansıtılıyor. Fahiş fiyatla çıkıp işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların altına inen tesisler var. Bunu yapmamaları gerekiyor. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemli” diye konuştu.