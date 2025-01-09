Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. LPG'de gece yarısı itibariyle 49 kuruşluk bir fiyat düşüşü yaşandı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 9 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. LPG'de (Otogaz) tabelalar aşağı yönlü değişti. LPG'ye gece yarısı itibariyle 49 kuruş indirim yapıldı.
Peki, 9 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 9 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL