Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. LPG'de (Otogaz) tabelalar aşağı yönlü değişti. LPG'ye gece yarısı itibariyle 49 kuruş indirim yapıldı.

Peki, 9 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 9 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: