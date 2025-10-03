Otogaza zam geldi: İşte 3 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında artış oldu. Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı İşte 3 Ekim 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı.
