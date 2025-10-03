  1. Ekonomim
  4. Otogaza zam geldi: İşte 3 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında artış oldu. Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı İşte 3 Ekim 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

OTOGAZA ZAM GELDİ

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

