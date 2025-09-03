  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları

Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları

Otomatik al sat (otomatik trade, algoritmik trade, robot trade), önceden belirlenmiş kurallar ve algoritmalar doğrultusunda, insan müdahalesi olmadan bilgisayar programları veya yazılımlar aracılığıyla finansal piyasalarda (borsa, forex, kripto para vb.) alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu sistemler, piyasa verilerini (fiyat, hacim, göstergeler vb.) sürekli olarak analiz eder ve tanımlanan koşullar sağlandığında otomatik olarak emir gönderir.

Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları - Sayfa 1

Otomatik al sat sisteminin temel unsurları

Algoritmalar

İşlemlerin ne zaman, hangi fiyattan ve ne kadar miktarda yapılacağını belirleyen matematiksel kurallar ve stratejilerdir. Bu algoritmalar teknik analiz indikatörlerine (MACD, RSI, hareketli ortalamalar vb.), fiyat hareketlerine, hacim verilerine veya karmaşık matematiksel modellere dayanabilir.

1 | 9
Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları - Sayfa 2

Yazılım / platform

 Algoritmaların çalıştırıldığı ve borsaya emir iletimini sağlayan bilgisayar programları veya işlem platformlarıdır. Birçok aracı kurum ve özel yazılım geliştiriciler bu tür platformlar sunmaktadır.

 

2 | 9
Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları - Sayfa 3

Veri akışı

Piyasa verilerinin (canlı fiyatlar, işlem hacimleri vb.) sürekli ve hızlı bir şekilde sisteme aktarılması gereklidir.

 

 

3 | 9
Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları - Sayfa 4

Bağlantı (API)

Yazılımın veya platformun, işlem yapılacak borsanın veya aracı kurumun sistemine bağlanmasını sağlayan arayüzlerdir.

4 | 9