Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları

Otomatik al sat sisteminin temel unsurları

Algoritmalar

İşlemlerin ne zaman, hangi fiyattan ve ne kadar miktarda yapılacağını belirleyen matematiksel kurallar ve stratejilerdir. Bu algoritmalar teknik analiz indikatörlerine (MACD, RSI, hareketli ortalamalar vb.), fiyat hareketlerine, hacim verilerine veya karmaşık matematiksel modellere dayanabilir.