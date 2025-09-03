Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajları
Otomatik al sat (otomatik trade, algoritmik trade, robot trade), önceden belirlenmiş kurallar ve algoritmalar doğrultusunda, insan müdahalesi olmadan bilgisayar programları veya yazılımlar aracılığıyla finansal piyasalarda (borsa, forex, kripto para vb.) alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu sistemler, piyasa verilerini (fiyat, hacim, göstergeler vb.) sürekli olarak analiz eder ve tanımlanan koşullar sağlandığında otomatik olarak emir gönderir.
Otomatik al sat sisteminin temel unsurları
Algoritmalar
İşlemlerin ne zaman, hangi fiyattan ve ne kadar miktarda yapılacağını belirleyen matematiksel kurallar ve stratejilerdir. Bu algoritmalar teknik analiz indikatörlerine (MACD, RSI, hareketli ortalamalar vb.), fiyat hareketlerine, hacim verilerine veya karmaşık matematiksel modellere dayanabilir.
Yazılım / platform
Algoritmaların çalıştırıldığı ve borsaya emir iletimini sağlayan bilgisayar programları veya işlem platformlarıdır. Birçok aracı kurum ve özel yazılım geliştiriciler bu tür platformlar sunmaktadır.
Veri akışı
Piyasa verilerinin (canlı fiyatlar, işlem hacimleri vb.) sürekli ve hızlı bir şekilde sisteme aktarılması gereklidir.