Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları
En ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusunun yanıtını merak ediliyor. Ocak 2024'te 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı. 2024 yılının ilk ayında 3 bin 973 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. İşte elektrikli modeller ve güncel fiyatları...
Togg T10X eski fiyatlar:
V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
V2 RWD Standart Menzil: 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL
AUDI
Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 6.578.822 TL
Q8 e-tron S line 55 quattro - 6.686.726 TL
Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 6.720.326 TL
Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 6.827.846 TL
Audi e-Tron GT quattro - 8.713.842 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 11.370.681 TL
PORSCHE
Taycan 4S 7.985.115
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.371.500 TL
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Otomatik - 218 bg -
3.687.100 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg -
4.625.700 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.205.800 TL
BMW iX1 eDrive20 - X-Line - 204bg -
2.525.800 TL
BMW iX1 eDrive20 - M Sport - 204bg -
2.566.900 TL
BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg -
3.191.600 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.256.100 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.579.400 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Sport - Otomatik - Elektrik - 326 bg - 5.616.000 TL
BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 523bg - 6.299.700 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg
4.436.000 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.279.900 TL