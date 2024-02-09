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  4. Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları

Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları

En ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusunun yanıtını merak ediliyor. Ocak 2024'te 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı. 2024 yılının ilk ayında 3 bin 973 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. İşte elektrikli modeller ve güncel fiyatları...

Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları - Sayfa 1

Togg T10X eski fiyatlar:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
V2 RWD Standart Menzil: 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları - Sayfa 2

AUDI

Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 6.578.822 TL

Q8 e-tron S line 55 quattro - 6.686.726 TL

Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 6.720.326 TL

Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 6.827.846 TL

Audi e-Tron GT quattro - 8.713.842 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 11.370.681 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları - Sayfa 3

PORSCHE

Taycan 4S 7.985.115

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları - Sayfa 4

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.371.500 TL

BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Otomatik - 218 bg - 

3.687.100 TL

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 

4.625.700 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.205.800 TL

BMW iX1 eDrive20 - X-Line - 204bg - 

2.525.800 TL

BMW iX1 eDrive20 - M Sport - 204bg - 

2.566.900 TL

BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - 

3.191.600 TL

Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.256.100 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.579.400 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Sport - Otomatik - Elektrik - 326 bg - 5.616.000 TL

BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 523bg - 6.299.700 TL

BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg

4.436.000 TL

BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.279.900 TL

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