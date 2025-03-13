Otomobil almak için doğru zaman mı? İşte taşıt kredilerinde son durum!
BDDK taşıt kredisi vade sürelerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, fatura değeri 2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için kredi vadesi 48 aya çıkarıldı. Faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte bu düzenlemenin otomobil piyasasına nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, taşıt kredisi faizleri daha da düşecek mi? Araç fiyatları yükselir mi?
BDDK’nın yeni düzenlemesine göre farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için yeni kredi vade süreleri şöyle:
2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için: 48 ay vade
2.5 milyon - 5 milyon TL arasındaki araçlar için: 36 ay vade
5 milyon - 6.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 24 ay vade
6.5 milyon - 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 12 ay vade
Bu düzenleme ile araç almak isteyenlerin daha uzun vadeli kredi kullanmasının önü açılmış oldu. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Taşıt kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e geriledi. Bankalar kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yaparken, faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 - 2.50 seviyelerine düşmesi bekleniyor.