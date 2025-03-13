Otomobil almak için doğru zaman mı? İşte taşıt kredilerinde son durum!

BDDK’nın yeni düzenlemesine göre farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için yeni kredi vade süreleri şöyle:

2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için: 48 ay vade

2.5 milyon - 5 milyon TL arasındaki araçlar için: 36 ay vade

5 milyon - 6.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 24 ay vade

6.5 milyon - 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 12 ay vade