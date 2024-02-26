Otomobil arzı azalırken satışlar arttı sahibinden.com’un ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporuna göre, satılık otomobil ilan sayısı yüzde 1 azalırken satılan otomobil sayısı ise yüzde 3,5 arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi. 1 | 8

Rapora göre satılık otomobil reel fiyatı 2023 yılı Ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise yüzde 6 düştü. Öte yandan, otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 arttı. Aralık ayına kıyasla ise değişmedi. 2 | 8

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 TL oldu. Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görülüyor. 3 | 8