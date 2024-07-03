Otomobil pazarı hız kesmiyor! İşte rekorun 2 ana nedeni...

Otomotiv pazarı yılın ilk aylarındaki temposunu dokuz günlük bayram dönemine rağmen haziranda da kesmedi.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 azalsa da 100 bin eşiğini geçti ve 106 bin 238 adede ulaştı.