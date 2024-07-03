Otomobil pazarı hız kesmiyor! İşte rekorun 2 ana nedeni...
Yıla rekorlar kırarak başlayan otomotiv pazarı haziran ayındaki uzun bayram ve tatil dönemine rağmen hız kesmedi. Haziran ayında satışlar 106 bin adedi geride bırakırken ocak-haziran döneminde pazar, geçen yıla göre yüzde 3.7 artarak 577 bin 981 adetle yeni bir rekor kırdı. Bu dönemde pazarı temmuz ayında yürürlüğe girecek iki önemli karar tetikledi.
Otomotiv pazarı yılın ilk aylarındaki temposunu dokuz günlük bayram dönemine rağmen haziranda da kesmedi.
Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 azalsa da 100 bin eşiğini geçti ve 106 bin 238 adede ulaştı.
İlk altı aylık satışlar ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı ve rekor kırdı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, binek otomobil satışları yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 7.3 oranında arttı.
462 bin 955 adet seviyesine çıktı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 8.7 geriledi ve 115 bin 26 adede geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalamasına göre yüzde 40 arttı.
Temmuz kararları satışları etkiledi
Araç fiyatlarındaki yükselişin arkasında, kredi maliyetleri ve yüksek faizlere rağmen biriken talep, filo satışları, engelli alımları gibi birçok etken var. Hazirandaki satışlarda ise 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde devreye girecek iki önemli düzenleme rol oynadı.