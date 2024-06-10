Otomobil piyasası 8 Temmuz'u bekliyor: Fiyatlar yüzde 40 artacak
Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerden sonra diğer yakıt türlerine de ek vergi getirilmesine yönelik tartışmaların sürdüğü bildirildi.
8 Temmuz’da yürürlüğe girecek yüzde 50 gümrük vergisi nedeniyle satış fiyatlarında ortalama yüzde 40 düzeyinde artış olacağı öne sürüldü.
En çok etkilenecek Chery ise Türkiye’de üretimin araştırılacağını açıkladı. Bu markaların Türkiye’deki pazar payı yüzde 8’i geçti. Bu oranın kısa sürede 12’ye ulaşması beklenirken ek vergiler geldi.
Vergi artışının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin gezisinden sonra açıklanmasına dikkat çeken sektörden bir yönetici, bu vergi de satış hızını beklendiği kadar azaltmazsa elektrikli otomobillere uygulanan yedi bölgede 20 servisin distribütöre ait olma zorunluluğunu içeren yönetmeliğin benzinli ve hibrit araçlara da uygulanabileceğini belirtti.
Vergi artışından etkilenecek markaların başında gelen Chery’nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, şunları söyledi: