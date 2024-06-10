Otomobil piyasası 8 Temmuz'u bekliyor: Fiyatlar yüzde 40 artacak

Vergi artışının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin gezisinden sonra açıklanmasına dikkat çeken sektörden bir yönetici, bu vergi de satış hızını beklendiği kadar azaltmazsa elektrikli otomobillere uygulanan yedi bölgede 20 servisin distribütöre ait olma zorunluluğunu içeren yönetmeliğin benzinli ve hibrit araçlara da uygulanabileceğini belirtti.