Otomobil satışlarına sert tedbirler geliyor: Fiyat artışı ve değişikliği yapılamayacak
Otomotiv sektöründe stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerle birlikte, bayilere araç tahsisinden sonra fiyat artışı yapılamayacak ve ön ödemede yüzde 10 sınırı getirilecek.
Otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk ve fiyat artışları son dönemde tüketicilerin tepkisine neden oldu. Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için yeni düzenleme yolda. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemelerle sektördeki dengesizliklere ve tüketicilerin mağduriyetine çözüm getirmeyi hedefliyor.
Yapılacak düzenlemelerle birlikte, bayilere araç tahsisinden sonra fiyat değişikliği yapılamayacak, böylece tüketicilerin fiyat artışlarından korunması sağlanacak. Ayrıca, ön ödemelerde uygulanacak yüzde 10 sınırıyla da tüketicilerin mağduriyetleri önlenmeye çalışılacak.
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.
Vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek
Düzenleme uyarınca araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.
Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek. Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.