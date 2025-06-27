Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam.
Borsada işlem gören otomotiv ve perakende sektörünün öncü markaları için 3 aracı kurum fiyat beklentisi ve tavsiyesini güncelledi.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için aracı kurumların analiz ve hedef fiyat raporları yatırımcıların odağında yer alıyor.
Şirketlerin finansal görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan bu güncellemeler, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.
Analistler, küresel piyasaların etkisiyle Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.