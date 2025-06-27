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  4. Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam.

Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam.

Borsada işlem gören otomotiv ve perakende sektörünün öncü markaları için 3 aracı kurum fiyat beklentisi ve tavsiyesini güncelledi.

Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için aracı kurumların analiz ve hedef fiyat raporları yatırımcıların odağında yer alıyor.

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Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam. - Sayfa 2

Şirketlerin finansal görünümü ve piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan bu güncellemeler, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.

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Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam. - Sayfa 3

Analistler, küresel piyasaların etkisiyle Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Otomotiv ve perakende devleri için fiyat tahmini değişti; 3 aracı kurumdan çarpıcı rakam. - Sayfa 4

5 DEV İÇİN GÜNCEL TAHMİNLER

 5 şirket için aracı kurumların fiyat beklentileri şöyle:

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