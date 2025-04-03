Otomotivde yeni zam dalgası: Sıfır araçlarda 1 milyon TL altı seçenek kalmadı
Otomotiv sektöründeki fiyat artışlarıyla sıfır araçların fiyatları 1 milyon TL’yi aşarken, ikinci el araç piyasasında da benzer bir yükselme gözlemlendi. Yaz tatili öncesinde araç almayı planlayan vatandaşlar, artan fiyatlarla birlikte finansal zorluklar yaşamaya başladı.
Bayrama kısa bir süre kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun piyasalardaki etkileri devam ediyor. Dolar kuru, 36 TL seviyesinden hızla yükselerek 41 TL'yi gördü. Merkez Bankası’nın 28 milyar dolarlık müdahalesiyle kur 38 TL’ye gerilese de ekonomistler, bu adımın zamları engellemeye yetmeyeceğini ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.
Bu zam yağmuru ilk olarak akaryakıtta başlamıştı, yeni ay itibarıyla otomotive de yansıdı. Otomotiv sektörünün zaten beklediği kur zammı yeni ay itibarıyla hayata geçti.
Tam da sıfır otomobillerde kampanyalarla birlikte indirimler gelmeye başlamış, otomotiv markaları satışlarını artırmak için kampayalar düzenlemeye başlamıştı ki yeni zamlar yeniden vatandaşın boynunu büktü.