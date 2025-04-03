Otomotivde yeni zam dalgası: Sıfır araçlarda 1 milyon TL altı seçenek kalmadı

Bayrama kısa bir süre kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun piyasalardaki etkileri devam ediyor. Dolar kuru, 36 TL seviyesinden hızla yükselerek 41 TL'yi gördü. Merkez Bankası’nın 28 milyar dolarlık müdahalesiyle kur 38 TL’ye gerilese de ekonomistler, bu adımın zamları engellemeye yetmeyeceğini ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.