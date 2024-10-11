Otoparklarda çürüyen servet! Yedieminler otomobil mezarlığına döndü, yüzlerce araç terk edildi

“Yasa çıktı ama dağ fare doğurdu”

Kaderine terk edilmiş yüzlerce araç olduğunu dikkat çeken Gülşan, “Benim otoparkımda şu anda 250 tane araç var. 7. Yargı Paketi'nde çıkan kanuna maalesef ne otoparklar hazırdı, ne diğer birimler hazırdı. Bakanımız '700 bin araç tasfiye olacak' dediğinde Türkiye genelinde 15 bin civarında tasfiye çıktı. Tabiri caizse dağ fare doğurdu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu, Cumhur İttifakı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş ve ekibinden Allah razı olsun. Gerçekten olağanüstü bir çaba gösterdiler. İstenirse oluyormuş ama sonradan ilgili daire başkanlarına tekrardan gittiğimizde 'Yetkim yok' diyen insanlarla karşı karşıya kaldık. Bu emekler neden zayi oluyor. Ben denizde bir damlayım. İşletmeci olarak giderim var, maliyetim var, ödemem var. Benim de sorumlu olduğum alanlar var" dedi.