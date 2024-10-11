Otoparklarda çürüyen servet! Yedieminler otomobil mezarlığına döndü, yüzlerce araç terk edildi
Yediemin otoparkları kaderine terk edilmiş araçlarla doldu, taştı. 35 yıldır bekleyen araba da var, 17 yıldır bekleyen de. Bu araçları ne arayan var ne de soran. '700 bin araç tasfiye olacak' dendi ama sadece 15 binine tasfiye çıktı. Otopark işletmecileri ise "Bu arabalar benimle mezara kadar gidecek mi?" derken haczi kalkmış araçların satışlarında hâlâ bir gelişme yaşanmadığını belirtiyor.
Binlerce araç Yediemin otoparklarında terk edildi. Bazısı hacizli bazısının da sahibi yok. Otoparklar büyük bir araba mezarlığına döndü. Ne alınabilen ne de satılabilen araçlar otopark işletmecilerini de isyan ettiriyor.
“Haczi kalkmış araçların satışlarında neden frene bastılar?”
Tüm Yediemin İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Yediemin Otopark İşletmecileri Dernek Başkanı Ethem Gülşan, yediemin otoparklarında haczi kalkmış araçların satışlarında hâlâ bir gelişme olmadığını belirterek, "Bu arabalar benimle mezara kadar gidecek mi? Amacımız ekonomik değirmenin dönmesi. Neden frene bastılar?" dedi.
Otoparklarda 17 yıl bekleyen de var, 35 yıla yakın duran da
Geçen yıl haczi kalkmış ancak halen yediemin otoparklarında bekleyen araçların satışa çıkarılmasının önünün açılmasına rağmen son gelinen noktada bir gelişme olmadığını söyleyen Ethem Gülşan, "Burada 17 yıldır duran araç var. Diğer meslektaşlarımın otoparklarında ise 35 yıla yakındır duran araçlar var. Bu kadar uzun yıllar duran araçların halini düşünün” diye konuştu.
“Yasa çıktı ama dağ fare doğurdu”
Kaderine terk edilmiş yüzlerce araç olduğunu dikkat çeken Gülşan, “Benim otoparkımda şu anda 250 tane araç var. 7. Yargı Paketi'nde çıkan kanuna maalesef ne otoparklar hazırdı, ne diğer birimler hazırdı. Bakanımız '700 bin araç tasfiye olacak' dediğinde Türkiye genelinde 15 bin civarında tasfiye çıktı. Tabiri caizse dağ fare doğurdu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu, Cumhur İttifakı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş ve ekibinden Allah razı olsun. Gerçekten olağanüstü bir çaba gösterdiler. İstenirse oluyormuş ama sonradan ilgili daire başkanlarına tekrardan gittiğimizde 'Yetkim yok' diyen insanlarla karşı karşıya kaldık. Bu emekler neden zayi oluyor. Ben denizde bir damlayım. İşletmeci olarak giderim var, maliyetim var, ödemem var. Benim de sorumlu olduğum alanlar var" dedi.