ÖTV indirimi sonrası gözler oto piyasasında: Hangi araçlar ucuzladı?
Hibrit araçlara uygulanan ÖTV indirimi kararı sonrası gözler araç fiyatlarına çevrildi. Türkiye’de halihazırda 24 model hibrit araç modeli bulunuyor. Öte yandan ÖTV indirimiyle birlikte bazı markaların Türkiye pazarına yöneleceği belirtiliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Hibrit araçlara uygulanan ÖTV indirimi sonrası bazı yeni markaların Türkiye pazarına girebileceği hatta halihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli markanın hibrit modelini Türkiye’ye getirmek için gün saydığı belirtiliyor.
Öte yandan Çin araçlara getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisinin ardından araç üreticisi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Otomobil devi Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak.
Türkiye’de şarj edilebilen 24 adet hibrit araç modeli bulunuyor.
Peki ÖTV indirimi hangi araçları kapsayacak? Atılan son adımlarla birlikte daha çok marka Türkiye pazarına giriş yapar mı?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Milliyet'e değerlendirdi. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: