ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları...
Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te oylandı ve kanunlaştı. Pick-up araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti.
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Yapılan düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.
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En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.
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