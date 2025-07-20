  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları...

ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları...

Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te oylandı ve kanunlaştı. Pick-up araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları... - Sayfa 1

Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti.

1 | 7
ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları... - Sayfa 2

Yapılan düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.

2 | 7
ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları... - Sayfa 3

En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.

3 | 7
ÖTV oranları değişti, hangi araçların fiyatı etkilendi? İşte yeni araç fiyatları... - Sayfa 4

Bundan sonraki süreçte kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp fiyatların değişmesi beklenecek.

4 | 7