ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak?

Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1'le 2 aralığında artması bekleniyor. Başka bir deyişle tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.