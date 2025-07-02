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  4. ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak?

ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak?

Herkes 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Memur, emekli maaşlarına gelecek zammın ötesinde birçok kalemi etkileyen artışlar meydana gelecek.

ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak? - Sayfa 1

65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşanacak.

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ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak? - Sayfa 2

Özel Tüketim Vergisi'ne gelecek olan artış otomatik olarak gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.

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ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak? - Sayfa 3

NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.

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ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak? - Sayfa 4

Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1'le 2 aralığında artması bekleniyor. Başka bir deyişle tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.

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