ÖTV'siz araç satışında detaylar belli oldu: Kimler ÖTV'siz araç alabilir? İşte alınabilecek araçlar
ÖTV'siz engelli aracı satışında yeni dönem başladı. Daha önce yeniden ÖTV'siz araç alma süresi 5 yıl olarak uygulanırken, yeni düzenlemede bu süre 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, araçlar 5 yıl sonra satılabilecek ancak yeni araç için 10 yıl beklenecek. Peki ÖTV'siz araç almak için şartlar neler ve hangi araçlar ÖTV'siz alınabiliyor? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, engellilere yönelik satılan ÖTV'siz araçlar için yeni kararlar alındı.
YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI
ÖTV'siz alınacak engelli aracına yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken, ÖTV muafiyeti üst limiti ise 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkarıldı.
SÜRE 10 YILA ÇIKARILDI
Ayrıca araçlar artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bakanlık yetkilileri engellilerin satın almış oldukları araçları 5 yıl sonra satabileceğini ancak bir sonraki aracı ÖTV'siz alabilmek için 10 yıl bekleme zorunluluğu olduğunu belirtti.
Söz konusu karar 26 Aralık tarihinde yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 2 yıl önce engelli raporu ile ÖTV’den muaf araç alan bir vatandaş 3 yıl sonra aracını tekrar yenileyebilecek. Bu yenileme sonrası artık tekrar yenileme süresi 10 yıl olacak. Ancak, 26 Aralık ve sonrası alınan araçlarda bu süre 10 yıl olarak uygulanacak. Yani karar yayınlandığı tarihten sonra alınan araçları kapsarken, önceden araç sahibi olanların ise yenileme süresi 1 defaya mahsus değişmeyecek.