ÖTV'siz araç satışında detaylar belli oldu: Kimler ÖTV'siz araç alabilir? İşte alınabilecek araçlar

Söz konusu karar 26 Aralık tarihinde yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 2 yıl önce engelli raporu ile ÖTV’den muaf araç alan bir vatandaş 3 yıl sonra aracını tekrar yenileyebilecek. Bu yenileme sonrası artık tekrar yenileme süresi 10 yıl olacak. Ancak, 26 Aralık ve sonrası alınan araçlarda bu süre 10 yıl olarak uygulanacak. Yani karar yayınlandığı tarihten sonra alınan araçları kapsarken, önceden araç sahibi olanların ise yenileme süresi 1 defaya mahsus değişmeyecek.