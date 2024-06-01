Öz sermaye hesaplama işlemleri nasıl yapılır?
Öz sermaye, işletmeye dair tüm mali yükümlülüklerin işletme varlıklarında çıkarıldıktan sonra geriye kalan varlıklar üzerindeki haklarıdır. Peki, öz sermaye hesaplama işlemleri nasıl yapılır? İşte öz sermaye ile ilgili detaylar…
Öz sermaye unsurları nelerdir?
Ödenmiş sermaye
Tek şahıs işletmelerinde, sahip tek olduğundan sermaye taahhüdü gibi bir işlem olmamakta ve tek sahibin firmaya koyduğu sermaye, ödenmiş sermaye olmaktadır. Şirketlerde ise ödenmiş sermaye, ortakların taahhüt ettikleri sermaye tutarından ödedikleri kısmı gösterir.
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları, MDV yeniden değerleme artışları, iştirakler yeniden değerleme artışları, maliyet artışları fonu ve diğer sermaye yedeklerinden oluşur.
Kar yedekleri
Yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri ve özel fonları içerir.
Geçmiş yıl karları ve zararları
Dönem net karı ve zararı
Öz sermaye hesaplama işlemleri nasıl yapılır?
Öz sermayenin hesaplanması için belli başlı bazı unsurlar ele alınır. Bu doğrultuda varlık çeşitleri ile beraber öz kaynaklar ve vade ön plana çıkmaktadır. Böylece yapılacak olan toplama ve çıkarma işlemleri doğrultusunda, matematiksel yapı üzerinden öz sermaye ortaya çıkarılır.