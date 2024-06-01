Öz sermaye hesaplama işlemleri nasıl yapılır?

Öz sermayenin hesaplanması için belli başlı bazı unsurlar ele alınır. Bu doğrultuda varlık çeşitleri ile beraber öz kaynaklar ve vade ön plana çıkmaktadır. Böylece yapılacak olan toplama ve çıkarma işlemleri doğrultusunda, matematiksel yapı üzerinden öz sermaye ortaya çıkarılır.

