Öz sermaye karlılığı (ROE) nedir? Nasıl hesaplanır?
Öz sermaye karlılığı (ROE), bir şirketin öz sermayesini kullanarak ne kadar kar elde ettiğini gösteren önemli bir finansal orandır. Yatırımcılar ve analistler tarafından şirketin karlılığını ve verimliliğini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.
Öz sermaye karlılığı nedir?
Öz sermaye karlılığı (ROE), bir şirketin kendi sermayesini ne kadar verimli kullandığını ve hissedarlarına ne kadar kazanç sağladığını gösteren önemli bir finansal orandır.
Öz sermaye karlılığı nasıl hesaplanır?
Öz sermaye karlılığı, net karın öz sermayeye bölünmesiyle hesaplanır:
Öz sermaye karlılığı = Net kar / Öz sermaye
Öz sermaye karlılığının önemi
- Öz sermaye karlılığı, şirketin hissedarlarına sağladığı getiriyi ölçer. Yüksek bir öz sermaye kârlılığı, şirketin öz sermayesini etkili bir şekilde kullandığını ve hissedarlarına yüksek getiri sağladığını gösterir.
- Yatırımcılar, öz sermaye karlılığını kullanarak farklı şirketlerin kârlılıklarını karşılaştırabilir ve yatırım kararları alabilirler.
- Analistler, öz sermaye karlılığını şirketin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için kullanırlar.
- Öz sermaye karlılığı, şirketin kendi öz kaynakları ile ne kadar fazla gelir üretebildiğini gösterir. Bu nedenle, borç ile büyüyen şirketlerin yönetim performansı hakkında bilgi verir.