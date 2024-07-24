Özel liselerde yüzde 300'ü aşan zam görüldü: İşte güncel fiyatlar...
Eğitim ücretleri her geçen gün daha pahalı bir hale gelirken, vakıf üniversitelerinde yeni dönemde yıllık ücretleri 1 milyon TL'yi aşmıştı. Benzer durum özel liselerde de yaşandı.
Özel okul ücretlerine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Vakıf üniversitelerinin bir yıllık ücretleri kamuoyuna yansımış, Sabancı Üniversitesi'nin yıllık ücreti 1 milyon 100 bin TL olurken Koç Üniversitesi'nde bir sene okumanın bedeli de 1 milyon 75 bin TL olarak açıklanmıştı.
Şimdi de özel liselere gelen zamlar gündem oldu.
Türkiye'deki yabancı okulların ücretleri geçen yıla göre yüzde 100’den fazla zamlandı. 2024-2025 eğitim döneminde çocuklarını Amerikan, Fransız, Alman liseleri gibi yabancı okullara kayıt ettirmek isteyen velileri, öğretim ücretleri kara kara düşündürüyor.
Yüzde 300'ü aşan zam
Bazı liselerin fiyatı 1 milyon lirayı aşarken, bazılarına ise yüzde 300’ü aşan oranlarda zam yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, özel liselerin ara sınıflarında okuyan öğrencilere yapılacak zam oranlarında sınırlama uygularken, yeni kayıt olacak öğrencilerin ücretlerini belirlemede okullara bir kota koymuyor.
Bu nedenle yeni kayıt olan öğrencilerin velileri, açıklanan enflasyon oranının çok üzerinde ücret artışlarıyla karşılaşabiliyor.