Özel liselerde yüzde 300'ü aşan zam görüldü: İşte güncel fiyatlar...

Özel okul ücretlerine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Vakıf üniversitelerinin bir yıllık ücretleri kamuoyuna yansımış, Sabancı Üniversitesi'nin yıllık ücreti 1 milyon 100 bin TL olurken Koç Üniversitesi'nde bir sene okumanın bedeli de 1 milyon 75 bin TL olarak açıklanmıştı.

Şimdi de özel liselere gelen zamlar gündem oldu.