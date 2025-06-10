Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...

YÜZDE 100'E VARAN ZAM

LGS öncesinde özel okulların fiyatları belli olmaya başladı. Birçok lisede geçen yıla göre fiyatlar yüzde 100'e varan oranlarda arttı. Bu okullardan her yıl rekoru elinde tutan Robert Kolej'de hazırlık sınıfı için 2024'te 1.102.900 TL olan bir yıllık eğitim ücreti 2025'te yaklaşık yüzde 57'lik artışla 1.728.900 TL oldu. Alman Lisesi ücretini 1.500.000 TL olarak duyurdu.