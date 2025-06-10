Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...
LGS öncesinde açıklanan özel okul ücretleri yine cep yakıyor. Geçen yıla göre yüzde 100'e varan oranlarda zam yapan özel okullar velileri de isyan ettirdi. MEB'in tavan fiyatına kulak asmayan okullar için caydırıcı cezalar isteniyor.
Milyonlarca öğrencinin gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde özel okulların fiyatları yine dudak uçuklattı. Enflasyonun iki katı zam yapan özel liseler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavan artışını da deldi.
Her yıl rekoru elinde tutan Robert Kolej'in eğitim ücreti bir Togg TX10 fiyatını buldu. Çocuğunu Robert Kolej'e göndermek isteyen bir velinin 1.7 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
YÜZDE 100'E VARAN ZAM
LGS öncesinde özel okulların fiyatları belli olmaya başladı. Birçok lisede geçen yıla göre fiyatlar yüzde 100'e varan oranlarda arttı. Bu okullardan her yıl rekoru elinde tutan Robert Kolej'de hazırlık sınıfı için 2024'te 1.102.900 TL olan bir yıllık eğitim ücreti 2025'te yaklaşık yüzde 57'lik artışla 1.728.900 TL oldu. Alman Lisesi ücretini 1.500.000 TL olarak duyurdu.
İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi 1.658.000 TL; Üsküdar Amerikan Lisesi 1.395.100 TL, Tarsus Amerikan Koleji 1.081.920 TL, İzmir Amerikan Koleji 1.162.500 TL; İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 1.175.000 TL; Saint- Michel Fransız Lisesi 1.100.000 TL; Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 1.100.000 TL, İtalyan Galileo Galilei Lisesi ise 834.000 TL oldu. Bazı anaokulların ücretlerinin liselerle yarıştığı da gözlerden kaçmadı.