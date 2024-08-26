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  4. Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı

Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı

Türkiye'de özel okul ücretleri, geçen yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. En yüksek ücretli okulların yıllık maliyeti 1 milyon lirayı geçti.

Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı - Sayfa 1

Türkiye'de enflasyonun en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim maliyetleri oldu. Özel okul ücretleri, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Bu yıl, Türkiye'deki özel okulların yıllık ücretleri 300 bin liradan başlarken, yabancı okullarda bu rakam 1 milyon liraya yaklaştı.

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Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı - Sayfa 2

TÜİK verilerine göre de Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 61,78 olurken eğitim alanında bu oran yüzde 104,5'e çıktı. Veri Kaynağı'nın yaptığı derlemeye göre Türkiye'de eğitim veren en pahalı yabancı okulların 1 yıllık ücreti şu şekilde:

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Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı - Sayfa 3

İzmir Amerikan Koleji

759 bin 500 lira

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Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı - Sayfa 4

Tarsus Amerikan Koleji

721 bin 280 lira

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