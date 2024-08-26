Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı

Türkiye'de enflasyonun en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim maliyetleri oldu. Özel okul ücretleri, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Bu yıl, Türkiye'deki özel okulların yıllık ücretleri 300 bin liradan başlarken, yabancı okullarda bu rakam 1 milyon liraya yaklaştı.