Özel okul fiyatları cep yakıyor! Bazı okullar yıllık 1 milyon lirayı aştı
Türkiye'de özel okul ücretleri, geçen yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. En yüksek ücretli okulların yıllık maliyeti 1 milyon lirayı geçti.
Türkiye'de enflasyonun en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim maliyetleri oldu. Özel okul ücretleri, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Bu yıl, Türkiye'deki özel okulların yıllık ücretleri 300 bin liradan başlarken, yabancı okullarda bu rakam 1 milyon liraya yaklaştı.
TÜİK verilerine göre de Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 61,78 olurken eğitim alanında bu oran yüzde 104,5'e çıktı. Veri Kaynağı'nın yaptığı derlemeye göre Türkiye'de eğitim veren en pahalı yabancı okulların 1 yıllık ücreti şu şekilde:
İzmir Amerikan Koleji
759 bin 500 lira
Tarsus Amerikan Koleji
721 bin 280 lira