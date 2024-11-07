Özel okul fiyatları cep yakıyor! Erken kayıt sezonu zamla başladı

Özel okullarda sadece yemek 80 bin liraya çıktı

Bu yıl erken kayıt döneminin hiç olmadığı kadar erken başladığını belirten veliler, fiyatların hiç avantajlı olmamasından yakınırken, “Daha bu yılın taksitleri bitmedi. Bu ücretler ödenemez hale geldi” dedi. Yeni okul fiyatını öğrenen bir vatandaş, “Geçen yıla oranla yüzde 60 zam yapılmış. Sadece yemek 80 bin lira. Eğitim ve yemek 215 bin lira. Üstelik bu rakamlara kitap, servis, kıyafet dahil değil. Tüm bunlar eklendiğinde en az 350 bin liralık bir eğitim masrafı oluşuyor. Erken kayıt fiyatı buysa sezon fiyatını düşünemiyorum” diyor.