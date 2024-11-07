Özel okul fiyatları cep yakıyor! Erken kayıt sezonu zamla başladı
Özel okullar erken kayıt sezonunu açtı. Ancak fiyatlar şimdiden cep yakıyor. Veliler ücretlere isyan ederken okullar ‘maliyet’ artışın bahane ederek zamların gerekli olduğunu savunuyor. Fakat erken kayıt için açıklanan ücretler yine enflasyonun ve yasal sınırın üstünde bulunuyor.
Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. Ancak erken kayıt için velilerden istenen ücretler yine el yakıyor. Ücretlerini velilerle paylaşan okullar yine enflasyonun ve yasal sınırın üstünde rakam belirledi. Veliler özel okullara isyan ederken, özel okulun faturası giderek kabarıyor.
Eylülde en çok artan enflasyon kalemi olmuştu
Eylül ayında yeni eğitim dönemi başlarken yüzde 300’leri bulan fahiş fiyatlar tüm dikkatleri bu alana çekmişti. Veliler isyan ederken okullar ‘maliyet arttı’ diyerek artışın gerekli olduğunu savunmuştu. Bu artışlarla eğitim, enflasyon kalemleri arasında fiyatı en çok artan harcama grubu oldu.
Erken kayıt avantajı hayal oldu
Özel okullar her yılın ocak ayı itibarıyla erken kayıt ücretlerini açıklıyor. Erken kayıt sezonunda kaydını erken yapanlar daha az ücret ödüyorlardı. Ancak bu yıl durum farklı. Bazı okullar yeni kayıt ücretlerini ekim itibarıyla zaten duyurmuştu. Erken kayıt dönemine özel daha uygun fiyatlar bekleyen aileler şimdiden yüzde 60’ı aşan zamlarla karşılaşınca hüsrana uğradı. Bazı okullarda ise artışlar neredeyse yüzde 300 gibi fahiş oranlara kadar geldi.
Özel okullarda sadece yemek 80 bin liraya çıktı
Bu yıl erken kayıt döneminin hiç olmadığı kadar erken başladığını belirten veliler, fiyatların hiç avantajlı olmamasından yakınırken, “Daha bu yılın taksitleri bitmedi. Bu ücretler ödenemez hale geldi” dedi. Yeni okul fiyatını öğrenen bir vatandaş, “Geçen yıla oranla yüzde 60 zam yapılmış. Sadece yemek 80 bin lira. Eğitim ve yemek 215 bin lira. Üstelik bu rakamlara kitap, servis, kıyafet dahil değil. Tüm bunlar eklendiğinde en az 350 bin liralık bir eğitim masrafı oluşuyor. Erken kayıt fiyatı buysa sezon fiyatını düşünemiyorum” diyor.