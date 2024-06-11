Özel okul fiyatları yeni dönemde de cep yakacak: İşte güncel fiyat listesi...

Veliler kolejde çocuk okutmak için bir serveti gözden çıkarmak zorunda. Örneğin, Koç Lisesi geçen yıl 448 bin TL olan ücretini yüzde 130 artırarak bu yıl 1 milyon 50 bin TL'ye yükseltti. Robert Kolej ise bu yılki ücretini 1 milyon 48 bin TL olarak belirledi.