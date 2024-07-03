Özel okul ücretleri 1 milyon TL'ye dayandı: İşte okul okul fiyat listesi...
LGS puanlarının açıklanmasıyla birlikte aileleri okul seçme telaşı sardı. Özel okul arayışı içerisindeki ailelerin ortak derdi ise eğitim masrafları. Kimi okullarda servis, kırtasiye ve yemek gibi ek hizmetlerin eklenmesiyle yıllık maliyet 1 milyon TL’yi buluyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak yabancı okullar taban puanlarını açıkladı ve önkayıt süreci başladı. Bugün ise aralarında Alman, Fransız, Amerikan, İtalyan liselerinin bulunduğu bu okullara kesin kayıt süreci başlayacak.
LGS’nin ardından çocuklarını sınavla öğrenci alan yabancı özel okullarda okutmak isteyen ailelerin elini taşın altına iyice sokması gerekiyor. Sadece eğitim masrafları 800 - 900 bin TL bandındayken, servis, kırtasiye, kıyafet gibi ek hizmetlerin de eklenmesiyle yıllık maliyet 1 milyonu geçiyor.
Yemek ücretleri her okulda farklılık gösterse de 75 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. Diğer yandan ödemelerin peşin yapılması durumunda okullarda farklı indirimler uygulanabiliyor.
Bazıları 4'e katlandı
Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı kayıt ücreti bu sene yüzde 100’den fazla artarak 975 bin TL oldu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi de 370 bin TL’den 953 bin 180 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 239 bin TL olan Özel Alman Lisesi’nin eğitim ücreti ise 4 kattan fazla artışla bu yıl 905 bin TL oldu. SEV Amerikan Koleji’nin ücreti de yine yüksek bir artışla bu yıl 975 bin TL’yi buldu. Özel İtalyan Lisesi ise 100 bin TL olan hazırlık sınıfı ücretini 300 bin TL’ye çıkardı.
Geçtiğimiz yıl 375 bin TL civarında olan Fransız liselerinden Saint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi ise 862 bin TL oldu. Saint Benoit Fransız Lisesi ise hazırlık sınıfı kayıt ücretini 370 bin’den 890 bin TL’ye yükseltti.