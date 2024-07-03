Özel okul ücretleri 1 milyon TL'ye dayandı: İşte okul okul fiyat listesi...

Bazıları 4'e katlandı

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı kayıt ücreti bu sene yüzde 100’den fazla artarak 975 bin TL oldu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi de 370 bin TL’den 953 bin 180 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 239 bin TL olan Özel Alman Lisesi’nin eğitim ücreti ise 4 kattan fazla artışla bu yıl 905 bin TL oldu. SEV Amerikan Koleji’nin ücreti de yine yüksek bir artışla bu yıl 975 bin TL’yi buldu. Özel İtalyan Lisesi ise 100 bin TL olan hazırlık sınıfı ücretini 300 bin TL’ye çıkardı.