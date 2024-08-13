Özel okullarda servis ücreti tartışması: Fiyatlar 70 bin TL'yi aştı

Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.