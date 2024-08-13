Özel okullarda servis ücreti tartışması: Fiyatlar 70 bin TL'yi aştı
9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için servis ücretleri UKOME toplantısında "en kısa mesafe 23 bin lira" olarak belirlenmesine rağmen, bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.
2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu.
Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.
Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.
'Rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz'
Servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. NTV'nin haberine göre şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.