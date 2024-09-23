Özel sektör ve kamu maaşları arasında makas açıldı! İşte en yüksek devlet memuru maaşları
Bakanlıklar, kurumlar ve kamu kuruluşlarında çalışan üst düzey memurların maaşları özel sektörü geçti. Devlet kademelerinde en yüksek maaş da son zamlarla yükseldi. Kamuda çalışanların mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar sonrası aldıkları maaşlar merak ediliyor. İşte son güncellemeye göre en yüksek devlet memuru maaşları
Kamuda yapılan son maaş zamları özel sektör maaşlarını gölgede bıraktı. Özel sektör ile kamu arasındaki maaş makası giderek açılıyor. Enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme zammı ile yılın ikinci zammını alan memurlar asgari ücretlilerden daha şanslı kabul ediliyor.
ÖZEL SEKTÖRDE İŞ DEĞİŞTİRME FURYASI BAŞLADI
Özel sektördeki maaş artışları kısmi olarak yapıldı. Ancak bu durum sınırlı olurken, özel sektörün eski çalışanın maaşı ile yeni işe aldığı çalışan arasındaki maaş farkı da eşitsizliklere neden oluyor. Aynı aynı pozisyonda aynı işi yapan arasında maaş farkları giderek açılırken, zam alamayan mevcut çalışanlar da iş arayışına girdi. Bazı sektörlerde maaşların artmaması büyük bir iş değişikliği dalgasını da beraberinde getirdi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI DONDURULDU, MAAŞLAR DÜŞÜK KALDI
Geçmiş dönemlerde asgari ücrete yapılan çift zamlar çalışanlara nefes aldırmıştı. Ancak hükümetin aldığı kararla geçmişte olduğu gibi ‘tek zamma’ geri dönülmesi, özel sektörde maaşların düşük kalmasına neden oldu. Asgari ücret ile en düşük memur maaşı arasındaki fark geçmişte daha az olurken yüksek enflasyonla bu fark giderek açıldı.
MEMURLUĞA İLGİ YENİDEN ARTTI
Özel sektörde maaşların sınırlı kalması ve zam beklentilerinin karşılanmaması memurluğa ilgiyi de arttırdı. Hal böyle olunca meslek seçiminde kamu kurumlarında çalışılabilecek alanları seçmek kat kat önem kazandı. Devlet kademelerinde çalışmak isteyen ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyenler daha yolun başındayken memur olmak için sınavlara ve devletin sınavsız iş başvurularına yöneliyor.