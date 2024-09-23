Özel sektör ve kamu maaşları arasında makas açıldı! İşte en yüksek devlet memuru maaşları

ÖZEL SEKTÖRDE İŞ DEĞİŞTİRME FURYASI BAŞLADI

Özel sektördeki maaş artışları kısmi olarak yapıldı. Ancak bu durum sınırlı olurken, özel sektörün eski çalışanın maaşı ile yeni işe aldığı çalışan arasındaki maaş farkı da eşitsizliklere neden oluyor. Aynı aynı pozisyonda aynı işi yapan arasında maaş farkları giderek açılırken, zam alamayan mevcut çalışanlar da iş arayışına girdi. Bazı sektörlerde maaşların artmaması büyük bir iş değişikliği dalgasını da beraberinde getirdi.