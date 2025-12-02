Özgür Erdursun canlı yayında emekli ve asgari ücret için net rakam verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 için asgari ücrette yüzde 25’lik zammın “güçlü senaryo” olduğunu belirterek rakamın 27.500 – 28.000 TL arasında şekillenebileceğini belirtti. Erdursun, en düşük emekli maaşı ve emekli zammı ile ilgili tahminlerini de paylaştı.
Sözcü TV'ye konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem asgari ücret hem de emekli zamlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Erdursun, hükümetin yüzde 20 zam üzerinde durduğunu ancak işverenlerden gelen baskı sonrası yüzde 25’lik artışın daha olası hale geldiğini söyledi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Buna göre 2026 için asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında açıklanabileceğini belirten Erdursun, “Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil” ifadelerini kullandı.