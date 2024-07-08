Pahalılık yerli ve yabancı turisti kaçırdı, oteller boş kaldı
Yaz sezonunun en hareketli olması gereken günlerinde otel ve restoranlarda doluluklar yetersiz kaldı. Sektör temsilcileri, "Ülkemiz yabancı turist için de cazip olmaktan çıktı" yorumunu yaptı.
Döviz bazında yüksek fiyatlar yabancı turisti, düşen alım gücü ise yerli turisti kaçırınca başta Bodrum olmak üzere turizmin gözbebeği olan birçok bölge boş kaldı.
Sosyal medya sık sık paylaşılan fahiş fiyatlı restoran ve cafe fişlerinden sonra otel dolulukları yüzde 60’lara düştü.
Yalnızca Bodrum’un değil tüm Türkiye’de turizmcinin kan ağladığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Kurucusu Serdar Karcılıoğlu, "İnsanlar yurtdışına çıktı, çıkamayanlar da çadıra ya da aile yazlıklarına kaçtı" dedi.
Cumhuriyet'in haberine göre; turizmi deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarmak gerektiğini belirten Karcılıoğlu, şöyle konuştu: