Paladyum nedir? Paladyum nasıl alınır ve satılır?

1-) Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİOP)

- Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

BIST'te Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görmektedir. Bu sözleşmeler sayesinde gelecekteki bir tarih için belirli bir fiyattan paladyum alma veya satma hakkı elde edebilirsiniz. VİOP'ta işlem yapmak için bir aracı kurum nezdinde yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Aracı kurumunuzun platformu üzerinden Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerini (sembolü genellikle XPDUSD1!) bularak alım veya satım emri verebilirsiniz.