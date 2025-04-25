Paladyum nedir? Paladyum nasıl alınır ve satılır?
Paladyum; endüstriyel alanlarda kullanılan gümüş renkli ve parlak bir metaldir. Arzın kısıtlı olduğu bir emtia olduğu için fiyatı son yıllarda artan paladyum, 28 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle bankalar tarafından da alınıp satılabilen emtialar arasında yer almaktadır. Peki, paladyum borsada nasıl alınır ve satılır? Borsada paladyum alım satımı yapmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. İşte, borsada paladyum alım satımı yapmak için yöntemler…
1-) Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİOP)
- Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)
BIST'te Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görmektedir. Bu sözleşmeler sayesinde gelecekteki bir tarih için belirli bir fiyattan paladyum alma veya satma hakkı elde edebilirsiniz. VİOP'ta işlem yapmak için bir aracı kurum nezdinde yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Aracı kurumunuzun platformu üzerinden Dolar/Ons Paladyum vadeli işlem sözleşmelerini (sembolü genellikle XPDUSD1!) bularak alım veya satım emri verebilirsiniz.
Vadeli işlemler kaldıraçlı ürünlerdir, bu da potansiyel kazancın yanı sıra kayıp riskinin de yüksek olduğu anlamına gelir. Vade tarihleri, teminat gereksinimleri ve sözleşme büyüklükleri gibi detayları dikkatlice incelemeniz önemlidir. VİOP'ta paladyum vadeli işlem sözleşmelerinin vade ayları şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralıktır. Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın üç vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.
- Uluslararası piyasalar
CME/GLOBEX borsasında paladyum vadeli kontratlarında işlem yapabilirsiniz.