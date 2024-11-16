Para arzı nedir? Para arzı türleri nelerdir?
Para arzı, bir ekonomide dolaşımdaki toplam para miktarını ifade eden kavramdır. Merkez Bankası para arzını kontrol etmek için zorunlu karşılıklar, iskonto oranı ve açık piyasa işlemleri gibi araçlarla piyasaya müdahale ederek para piyasasını dengede tutmayı hedeflemektedir.
Para arzı nedir?
Dolaşımdaki nakit miktarı ile bankacılık sistemindeki vadesiz mevduatların toplamına “para arzı” denir.
Para arzı türleri nelerdir?
M harfi ile ifade edilen para arzını ölçmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Peki bu yöntemler nelerdir?
1-) Dar tanımlı para arzı (M1)
Dar anlamda para arzı, dolaşımdaki nakit miktarı ile bankacılık sistemindeki vadesiz mevduatların toplamıdır.