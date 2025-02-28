Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur?
Para stoğu olarak da ifade edilen para arzı bir ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır. Para arzının kapsamı, ekonomik ve finansal sistemin gelişmişlik düzeyi, ödeme araçlarının çeşitliliği gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır.
Para arzı nedir?
Para stoğu olarak da ifade edilen para arzı bir ekonomide belli bir anda dolaşımda bulunan her türlü paranın toplam miktarıdır.
Dar tanımlı para arzı (M1)
M1 para arzı; doğrudan ve istendiği anda hiç bir kısıtlama olmaksızın ödemelerde kullanılan, nakit ve vadesiz mevduatların toplamından oluşan bir büyüklüktür. (M1 = Dolaşımdaki nakit + vadesiz mevduatlar)
Geniş tanımlı para arzı (M2 ve M3)
M2 ve M3 kavramları geniş para arzı ölçümünde kullanılmaktadır. M2, M1’e vadeli mevduatların da eklenmesiyle bulunur. (M2 = M1 + Vadeli mevduatlar)