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  4. Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur?

Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur?

Para stoğu olarak da ifade edilen para arzı bir ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır. Para arzının kapsamı, ekonomik ve finansal sistemin gelişmişlik düzeyi, ödeme araçlarının çeşitliliği gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır.

Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur? - Sayfa 1

Para arzı nedir?

Para stoğu olarak da ifade edilen para arzı bir ekonomide belli bir anda dolaşımda bulunan her türlü paranın toplam miktarıdır.

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Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur? - Sayfa 2

Dar tanımlı para arzı (M1)

M1 para arzı; doğrudan ve istendiği anda hiç bir kısıtlama olmaksızın ödemelerde kullanılan, nakit ve vadesiz mevduatların toplamından oluşan bir büyüklüktür. (M1 = Dolaşımdaki nakit + vadesiz mevduatlar)

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Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur? - Sayfa 3

Geniş tanımlı para arzı (M2 ve M3)

M2 ve M3 kavramları geniş para arzı ölçümünde kullanılmaktadır. M2, M1’e vadeli mevduatların da eklenmesiyle bulunur. (M2 = M1 + Vadeli mevduatlar)

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Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur? - Sayfa 4

M3, en geniş tanımlı para arzıdır. M2’ye repo, para piyasası fonları ve ihraç edilen menkul kıymetler eklenerek bulunur. (M3 = M2 + repo + para piyasası fonları (B tipi likit fonlar) + ihraç edilen menkul değerler)

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