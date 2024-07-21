Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı’dan altın tahmini: Gram 3500 TL olacak
Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı’dan yeni bir tahmin geldi. İşte Sarı'nın yatırımcıların vazgeçilmezi olan altın için beklentileri...
Bu hafta boyunca hem ons altın hem de gram altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi ancak kapanışta düşüş yaşandı. Yatırımcılar altının yükseliş trendinde olduğunu düşünürken, beklenmedik bir geri çekilme oldu. Bu durum üzerine Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'dan yeni tahminler geldi.
Altın piyasalarındaki gözde seçenek olan gram altın için 3500 TL seviyesine yönelik bir öngörüde bulunan uzman, çeyrek altının da 6000 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Dün altın fiyatları yüzde 1,5'ten fazla değer kaybederek üç haftalık kazanç serisine son verdi.
Ons altın fiyatı 2.483 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2.300 dolar civarında işlem gördü ve haftayı yaklaşık yüzde 1 kayıpla tamamladı.
Yurt içinde ise 24 ayar külçe altının gram fiyatı rekor kırdıktan sonra geçen hafta yüzde 0,27 düşüşle 2.552 liraya geriledi; Cumhuriyet altını ise yüzde 0,12 değer kaybederek 16.720 liraya düştü.