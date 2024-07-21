Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı’dan altın tahmini: Gram 3500 TL olacak

Bu hafta boyunca hem ons altın hem de gram altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi ancak kapanışta düşüş yaşandı. Yatırımcılar altının yükseliş trendinde olduğunu düşünürken, beklenmedik bir geri çekilme oldu. Bu durum üzerine Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'dan yeni tahminler geldi.