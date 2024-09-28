 Para piyasası araçları nelerdir?

2-) Finansman bonosu

Finansman bonosu, işletmelerin çıkarmış olduğu borçlanma senetleridir. Genellikle uygulandıkları bütün ülkelerde 1 yıldan kısa vadeli olarak çıkarılmakta ve iskontolu olarak satılmaktadırlar. Ülkemizdeki uygulamasında, vadeleri 90 günden az, 360 günden çok olmaz ve vadeleri 30 günün katları şeklinde hesaplanmaktadır.