Para piyasası araçları nelerdir?
Para piyasaları, kısa vadeli fon arzı ile fon talebinin karşılaştığı ve fon değişiminin gerçekleştiği piyasalardır. Para piyasalarında vade genellikle bir yılı aşmaz. Para piyasası araçları genellikle uzun vadeli menkul kıymetlere göre daha yaygın işlem görmektedir. Peki, para piyasası araçları nelerdir? İşte detaylar…
Para piyasası araçları
Para piyasası araçları, bir yıldan kısa vadeli olan, para piyasalarında alınıp satılan, likitidesi yüksek, fiyat değişkenliği düşük ve aynı zamanda daha düşük risk düzeyine sahip olan belgelerdir.
Para piyasası araçları nelerdir?
1-) Hazine bonosu
Hazine bonosu, vadesi 1 yıldan kısa olan devlete ait iç borçlanma araçlarıdır. Devlete ait hazine bonoları, kamu harcamalarının finansmanı amacıyla genellikle 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerle ihraç edilir. Hazine bonoları genellikle en düşük riskli olarak kabul edilen bono türüdür.
2-) Finansman bonosu
Finansman bonosu, işletmelerin çıkarmış olduğu borçlanma senetleridir. Genellikle uygulandıkları bütün ülkelerde 1 yıldan kısa vadeli olarak çıkarılmakta ve iskontolu olarak satılmaktadırlar. Ülkemizdeki uygulamasında, vadeleri 90 günden az, 360 günden çok olmaz ve vadeleri 30 günün katları şeklinde hesaplanmaktadır.
3-) Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), kurumların bilançolarında yer alan alacak senetleri veya teminatlarından oluşan finansal araçlardır. VDMK’ler; bankalar, anonim ortaklıklar, finansal kiralama kuruluşları, finans ortaklıkları tarafından ihraç edilebilir. VDMK ihracına konu olabilecek alacak çeşitleri; konut kredileri, tüketici kredileri, leasing alacakları, ihracattan doğan alacaklar ve taksitli satış karşılığı senetli alacaklar olarak sıralanmaktadır.