Para piyasası nedir? Para piyasası araçları!

Para piyasası

Para piyasasının temel aracı kurumları, ticari bankalardır. Bir faiz geliri elde etmek için tasarrufçuların fonlarını mevduat biçiminde bankalara yatırmaları, fon ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların da bir faiz ödeyerek bankalardan kredi almaları para piyasası işlemlerinin temelini oluşturur.