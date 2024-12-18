Para piyasası nedir? Para piyasası araçları!
Para piyasası kısa vadeli, yani süresi genellikle bir yıla kadar olan nakit fonlarının arz ve talep edildiği piyasalardır. Kısa vadeli likidite fazlası olanlar ile likidite açığı olanları karşı karşıya getiren para piyasası üzerinden sağlanan fonlar, işletmelerin dönen varlıklarını finanse etmek amacı ile değerlendirilir.
Para piyasası
Para piyasasının temel aracı kurumları, ticari bankalardır. Bir faiz geliri elde etmek için tasarrufçuların fonlarını mevduat biçiminde bankalara yatırmaları, fon ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların da bir faiz ödeyerek bankalardan kredi almaları para piyasası işlemlerinin temelini oluşturur.
Para piyasalarında işlem gören finansal varlıkların vadesi kısa olduğundan likiditesi yüksektir, bu da finansal varlıkların riskinin ve veriminin düşük olması anlamına gelmektedir.
Para piyasalarına geçici nitelikteki likit sıkıntılarının giderilmesi için başvurulur. Fon kaynakları ise, devamlılık göstermeyen resmi, ticari ve vadesiz mevduattır.