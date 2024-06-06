Paranın fonksiyonları nelerdir?
Para, bir ulusal ekonomide, çeşitli iktisadi fonksiyonları yüklenmiş olan bir değişim aracı ve bir değer ölçüsüdür. Paranın fonksiyonlarını 3 maddede ele almak mümkündür. Bunlar; değişim aracı olma, hesap birimi olma ve değer muhafaza aracı olma fonksiyonlarıdır.
Paranın fonksiyonları
1-) Değişim aracı olma fonksiyonu
Paranın bir ekonomide yerine getirdiği temel işlevlerinden birincisi mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanılmasıdır. Günümüz ekonomilerinde piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin tamamında nakit ve çek biçimindeki para değişim aracı olarak kullanılmaktadır.
Bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken belli özellikler vardır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
Standart olmalıdır.
Genel kabul görüyor olmalıdır.
Bölünebilir olmalıdır.
Taşıması kolay olmalıdır.
Dayanıklı olmalıdır.
Kolay taklit edilememelidir.
2-) Hesap birimi olma fonksiyonu
Hesap birimi olma fonksiyonu, paranın ekonomideki değerleri ölçmesini sağlamaktadır. Boyumuzu metre, kilomuzu kilogram ile ölçtüğümüz gibi fiyatları, ücretleri, refah düzeyimizi para ile ölçeriz. Paranın hesap birimi olma fonksiyonu sayesinde ekonomide var olan mal ve hizmetlerin tamamının değişim aracı cinsinden ifade edilen tek bir fiyatı vardır. Paranın olmadığı takas ekonomisi koşullarında ise etkinsizliğin ikinci kaynağı olarak her bir malın farklı fiyatı olur. Hesap birimi olma işlevi aynı zamanda borçların değerlenmesi ve muhasebe hesaplarının tutulmasında da büyük fayda sağlar.
3-) Değer muhafaza aracı olma fonksiyonu
Parayı değişim aracı olarak ödemelerimizde kullanmak istiyorsak paranın bugünden yarına değerini koruması gerekmektedir. Değer muhafaza aracı olma fonksiyonuyla para zaman içerisinde satın alma gücünün elde tutulmasını sağlar. Ayrıca, değer muhafaza aracı olarak kullanılan tek araç para değildir. Tahviller, hisse senetleri, gayrimenkuller gibi birçok farklı varlık değer muhafaza amacıyla kullanılabilir.