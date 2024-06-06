Paranın fonksiyonları nelerdir?

2-) Hesap birimi olma fonksiyonu

Hesap birimi olma fonksiyonu, paranın ekonomideki değerleri ölçmesini sağlamaktadır. Boyumuzu metre, kilomuzu kilogram ile ölçtüğümüz gibi fiyatları, ücretleri, refah düzeyimizi para ile ölçeriz. Paranın hesap birimi olma fonksiyonu sayesinde ekonomide var olan mal ve hizmetlerin tamamının değişim aracı cinsinden ifade edilen tek bir fiyatı vardır. Paranın olmadığı takas ekonomisi koşullarında ise etkinsizliğin ikinci kaynağı olarak her bir malın farklı fiyatı olur. Hesap birimi olma işlevi aynı zamanda borçların değerlenmesi ve muhasebe hesaplarının tutulmasında da büyük fayda sağlar.